В Кремле прокомментировали расширение санкционного списка США против РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 3 ноября, комментируя расширение санкционного списка США, заявил, что рестрикции создают определенные проблемы, но Россия научилась преодолевать ограничения Запада.

«Я скажу так, что, конечно, санкции создают дополнительные проблемы, но еще раз повторю, мы адаптировались к санкциям <...> Любая крупная российская компания в любой сфере: финансовой, производственной, строительной <...> хеджируется от своих рисков», — сказал он.

2 ноября США расширили санкционный список, связанный с РФ. Как отмечается, новые ограничения направлены против нескольких крупных российских банков и компаний, а также против военно-промышленного комплекса России и поддерживающих его структур.

Кроме того, американское министерство торговли ввело экспортные ограничения в отношении 12 структур в РФ и одной в Узбекистане, передает агентство Reuters со ссылкой на извещение Федерального реестра США.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.