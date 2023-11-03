Опоссум выбежал на поле и прервал университетский матч по футболу в Техасе

Опоссум выбежал на поле и прервал матч по американскому футболу между университетами в американском штате Техас. Об этом 3 ноября пишет Daily Mail.

Животное выбежало на поле во второй четверти матча между Техасским христианским университетом и Техасским технологическим университетом со счетом 7:7.

Опоссум некоторое время бегал по полю, пока его не унесли. Однако в тот момент он кричал и цеплялся за траву. Один из комментаторов отметил, что опоссум был недоволен тем, что его хотели выпроводить со стадиона, он не хотел покидать футбольное поле. Видео распространилось в Сети, и многие пожалели зверька.

«Он заплатил за билет, как и все остальные», — написал один из пользователей соцсети X (бывшей Twitter).

В итоге игра завершилась со счетом 35:28 в пользу Техасского технологического университета.

Ранее, 1 ноября, в Турции прервали футбольный матч из-за кота, который лег в ворота одной из команд. Игроки неоднократно пытались его прогнать, но он возвращался обратно. В итоге арбитру пришлось остановить матч, кота унесли на безопасное расстояние.