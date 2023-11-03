Большой этнографический диктант — как проходит акция в 2023 году

С 3 ноября сотни тысяч участников из разных уголков России и мира присоединились к Большому этнографическому диктанту. Акция стартовала под лозунгом «Народов много — страна одна!». В 2023 году просветительское мероприятие проходит в восьмой раз. «Известия» рассказывают читателям, в чем суть диктанта и кто может принять в нем участие.

Большой этнографический диктант 2023 — суть

Акция проводится в России с 2016 года. С соответствующей инициативой выступили удмуртские активисты, взяв за основу идею Тотального диктанта по русскому языку. Приняв участие в этнографическом тестировании, можно проверить свои знания по культуре и традициям народов РФ.

В первый год проведения акции в ней приняли участие около 90 тыс. человек. Это число росло с каждым разом и к 2020 году достигло 4 млн человек. Задания диктанта выполняли даже на борту Международной космической станции (МКС). Ширился и круг стран, присоединившихся к акции — в 2020 году их было 183.

К 2023 году в качестве офлайн-площадки проведения акции зарегистрировались 20 стран.

Большой этнографический диктант 2023 — задания

Несмотря на название «диктант», задания оформлены в виде теста. На их выполнение отводится 45 минут.

Первая часть является общей для всех участников и включает в себя 20 вопросов. Второй блок заданий уникален для каждого региона и посвящен его истории и культуре. В него входит 10 вопросов.

Максимальная сумма баллов, которую можно получить за выполнение всех заданий, — 100.

Большой этнографический диктант 2023 — дата и место

В 2023 году акция проходит в срок с 3 по 8 ноября. Можно выполнить задания дистанционно или же прийти на одну из офлайн-площадок, организованных, в том числе, и за границей. Список площадок можно найти на официальном сайте акции miretno.ru.

Большой этнографический диктант 2023 — как принять участие

В акции принимают участие жители всех регионов России, а также иностранцы. Для прохождения заданий нужно только пройти регистрацию на сайте. От участника требуется указать фамилию, имя, отчество, дату рождения, страну и адрес электронной почты. Также для второго блока заданий нужно будет выбрать регион РФ.

Большой этнографический диктант 2023 — результаты

После прохождения диктанта на сайте формируется сертификат участника с указанием результатов в электронном виде. Правильные ответы на задания опубликуют на сайте до 13 ноября 2023 года

Ранее «Известия» рассказали читателям, когда и как пройдет в 2024 году акция Тотальный диктант по русскому языку.