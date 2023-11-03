Реклама
Прямой эфир
Политика
Песков заявил о праве возвращаться в РФ уехавших из страны россиян
Мир
Израиль нанес удар по лагерю беженцев Аль-Магази в секторе Газа
Политика
Путин назвал обреченными на провал любые провокации против РФ
Общество
Владелец «Утро Дагестан» был связан с финансируемыми из-за рубежа радикалами
Экономика
Собянин продлил программу льготного кредитования для малого и среднего бизнеса
Мир
В Канаде сочли опасным запуск КНР сигнальных ракет возле вертолета страны
Общество
В РАН заявили о сокращении числа желающих переехать россиян с высшим образованием
Общество
В Москве осудили на 19,5 лет главу Европейского медцентра за торговлю детьми
Авто
АвтоВАЗ объявил старт продаж седана LADA Vesta Sportline
Мир
Китай заявил о защите попавших под санкции США компаний
Общество
Умер вице-адмирал Валерий Исак
Мир
В Греции зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2
Происшествия
Пассажир рейса Гуанчжоу – Москва заявил о взрывном устройстве на борту

Большой этнографический диктант — как проходит акция в 2023 году

В России стартовала просветительская акция Большой этнографический диктант
0
Фото: ТАСС/Александр Река
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 3 ноября сотни тысяч участников из разных уголков России и мира присоединились к Большому этнографическому диктанту. Акция стартовала под лозунгом «Народов много — страна одна!». В 2023 году просветительское мероприятие проходит в восьмой раз. «Известия» рассказывают читателям, в чем суть диктанта и кто может принять в нем участие.

Большой этнографический диктант 2023 — суть

Акция проводится в России с 2016 года. С соответствующей инициативой выступили удмуртские активисты, взяв за основу идею Тотального диктанта по русскому языку. Приняв участие в этнографическом тестировании, можно проверить свои знания по культуре и традициям народов РФ.

В первый год проведения акции в ней приняли участие около 90 тыс. человек. Это число росло с каждым разом и к 2020 году достигло 4 млн человек. Задания диктанта выполняли даже на борту Международной космической станции (МКС). Ширился и круг стран, присоединившихся к акции — в 2020 году их было 183.

«Мы — одна из самых многонациональных стран в мире»
Глава Федерального агентства по делам национальностей России Игорь Баринов — о миграционной ситуации в стране и о социокультурной адаптации

К 2023 году в качестве офлайн-площадки проведения акции зарегистрировались 20 стран.

Большой этнографический диктант 2023 — задания

Несмотря на название «диктант», задания оформлены в виде теста. На их выполнение отводится 45 минут.

Первая часть является общей для всех участников и включает в себя 20 вопросов. Второй блок заданий уникален для каждого региона и посвящен его истории и культуре. В него входит 10 вопросов.

Максимальная сумма баллов, которую можно получить за выполнение всех заданий, — 100.

Большой этнографический диктант 2023 — дата и место

В 2023 году акция проходит в срок с 3 по 8 ноября. Можно выполнить задания дистанционно или же прийти на одну из офлайн-площадок, организованных, в том числе, и за границей. Список площадок можно найти на официальном сайте акции miretno.ru.

Большой этнографический диктант 2023 — как принять участие

В акции принимают участие жители всех регионов России, а также иностранцы. Для прохождения заданий нужно только пройти регистрацию на сайте. От участника требуется указать фамилию, имя, отчество, дату рождения, страну и адрес электронной почты. Также для второго блока заданий нужно будет выбрать регион РФ.

Большой этнографический диктант 2023 — результаты

После прохождения диктанта на сайте формируется сертификат участника с указанием результатов в электронном виде. Правильные ответы на задания опубликуют на сайте до 13 ноября 2023 года

Ранее «Известия» рассказали читателям, когда и как пройдет в 2024 году акция Тотальный диктант по русскому языку.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023