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Москвичей предупредили о пробках вечером 3 ноября

Власти Москвы предупредили о пробках на дорогах перед Днем народного единства
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Жителей Москвы предупредили о пробках вечером в пятницу, 3 ноября, в преддверии Дня народного единства. Об этом говорится в Telegram-канале столичного дептранса.

По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), вечером в городе ожидаются пробки до 7 баллов. Движение будет более интенсивным, машин станет больше. Так, по сравнению с прошлой пятницей, как прогнозируется, на столичных трассах будет на 20–30 тыс. больше автомобилей по сравнению с прошлой пятницей, отмечает телеканал «Звезда».

Скорость движения также станет медленнее на МКАД и ТТК, а также на магистралях на выезде из города. В частности, это коснется Липецкой улицы, Варшавского, Ярославского и Щелковского шоссе и шоссе Энтузиастов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Горожанам, планирующим выехать из города, посоветовали сделать это до 15:00 или после 20:00.

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Утром 3 ноября пробки на дорогах Московской области составили 4 балла. По данным регионального минтранса, затруднения движения отмечались на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры», а также на Каширском, Варшавском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Рублево-Успенском, Пятницком и Щелковском шоссе, отмечает телеканал «360».

В честь праздника россиян ждет сокращенная рабочая неделя и трехдневные выходные, которые продлятся с 4 по 6 ноября. Пятница, 3 ноября, по большинству рабочих графиков будет сокращенным днем, поскольку является предпраздничной, пишет сайт kp.ru.

Как сообщает RT, в Москве ко Дню народного единства проведут свыше 50 праздничных мероприятий. Основными площадками станут парки и природные территории столицы, пишет НСН.

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