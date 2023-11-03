Состояние аттракционов проверят в торговых центрах Тверской области

В Тверской области проверят состояние аттракционов, расположенных в торговых центрах. Мероприятия продлятся до 20 ноября.

Обход торговых центров проведут инспекторы Гостехнадзора. Они оценят, насколько владельцы торговых центров соблюдают требования к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов. Кроме того, специалисты намерены выявлять неисправные устройства, эксплуатация которых может привести к травмам. Об этом сообщают «Тверские ведомости» со ссылкой на правительство региона.

В Гостехнадзоре обратили внимание, что использование неисправных аттракционов запрещено.

В конце сентября аттракцион «Властелин небес» с пассажирами на высоте 35 м остановился в Ставропольском крае. Граждан эвакуировали сотрудники МЧС.