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Китай заявил о защите попавших под санкции США компаний

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Фото: Global Look Press/Cfoto
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Попавшие под санкции США китайские компании получат защиту со стороны властей. Об этом 3 ноября заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Эти действия являются типичным примером экономического принуждения. США следует прекратить эти ошибочные действия. Китай примет решительные меры для защиты своих интересов», — сказал он на брифинге.

Накануне, 2 ноября, Соединенные Штаты расширили санкционный список, связанный с РФ. Новые ограничения направлены против нескольких крупных российских банков и компаний, а также юридических лиц КНР. Всего в черный список внесены 37 физических лиц и почти 200 компаний.

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9 октября председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и Соединенные Штаты Америки должны развивать двусторонние отношения на основе взаимного уважения. Он призвал обе стороны сосуществовать в мире и стремиться к взаимовыгодному сотрудничеству.

Ранее, 5 октября, газета The Washington Post написала, что Белый дом начал подготовку к возможной встрече президента США Джо Байдена с Си Цзиньпином в ноябре. Отмечалось, что переговоры могут состояться в Сан-Франциско на саммите АТЭС. Если встреча состоится, она станет первой для лидеров США и КНР после их переговоров на полях саммита G20 в Индонезии в ноябре 2022 года.

До этого, 18 сентября, американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, что администрация США стремится наладить с руководством Китая регулярные контакты.

Ранее, 12 сентября, Всемирная торговая организация (ВТО) заявила, что антироссийские санкции негативно скажутся на экономике большинства стран мира. Там напомнили об опыте экономических отношений США и КНР, из-за торговой напряженности которых Пекин потерял 0,3% ВВП, а Вашингтон — 0,1% ВВП.

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