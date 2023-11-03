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В Канаде сочли опасным запуск КНР сигнальных ракет возле вертолета страны

Майор Миллен: КНР произвела опасный запуск сигнальных ракет возле вертолета Канады
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Фото: Canadian Armed Forces/Royal Canadian Navy
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Китайский истребитель, который выпустил сигнальные ракеты рядом с канадским военным вертолетом над международными водами Южно-Китайского моря в воскресенье, 29 октября, допустил опасный инцидент, который мог привести к поражению винтокрылой машины. Об этом 3 ноября заявил пилот канадских ВМС на борту фрегата «Оттава», с которого взлетал указанный вертолет, майор Роб Миллен.

«Риск для вертолета в этом случае заключается в попадании сигнальных ракет в лопасти несущего винта или двигатели, таким образом, событие было классифицировано как небезопасное, а также как нестандартное, непрофессиональное», — цитирует военного телеканал CNN.

Майор добавил, что данный инцидент стал вторым в тот день, когда китайские истребители приблизились на расстояние 100 футов (30,48 м) от вертолета «Оттава». Оба случая произошли в разных местах в нескольких десятках километров от Парасельских островов. Известно, что вертолет вел поиски обнаруженной ранее подводной лодки.

По словам Миллена, до этого Канада и другие страны уже не раз были свидетелями, как китайские самолеты приближались к воздушным судам с неподвижным крылом, однако подобные действия в отношении вертолета — большая редкость.

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До этого, 2 июня, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в последнее время Пентагон фиксирует «опасные маневры», совершаемые китайской военной авиацией в отношении американских самолетов и их союзников в международном воздушном пространстве. По словам Остина, Соединенные Штаты стремятся к сохранению за всеми странами права свободно летать, плавать и выполнять операции там, где это разрешает международное право.

Как сообщала китайская газета Global Times, 26 мая американский военный разведывательный самолет RC-135 приблизился к району, в котором проходили учения авианосной группы «Шаньдун» в Южно-Китайском море, из-за чего авиация Китая организовала слежку и мониторинг за передвижением воздушного разведчика.

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