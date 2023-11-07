Санкционная инерция

Подходящий к концу 2023 год демонстрирует, что интенсивность принятия новых санкций Евросоюзом снижается. Для их утверждения и реализации требуется всё больше политической воли и переговорного мастерства. Так, европейские лидеры анонсировали, что 12-й пакет против РФ будет опубликован в начале октября. Затем дата сдвинулась на 20 октября, день саммита ЕС – США, что должно было продемонстрировать трансатлантическое единство в этом вопросе. Однако переговоры и консультации стран – членов ЕС и еврочиновников по поводу новых ограничений всё еще продолжаются.

Безусловно, новый пакет (и последующие), хоть и со скрипом, но будет принят. Вместе с тем 2023 год показал, что санкционная политика ЕС испытывает дефицит содержательных новаций, а на первый план в ней выходит механизм применения вторичных санкций, призванный наказать компании из третьих стран за сотрудничество с Россией. Так, в рамках 11-го пакета были введены ограничения в отношении 87 компаний из России, Китая, ОАЭ, Сирии, Узбекистана и Армении.

Хотя «санкционные ястребы» в лице Прибалтики, Польши и Нидерландов продолжали настаивать на полном санкционировании тех отраслей и сфер, где Россия и Европа еще сохраняют торгово-экономические связи, последние два пакета создавали впечатление, что логика ЕС изменилась. В контексте экономической рецессии и энергетического кризиса 2022–2023 годов в ЕС масштабные ограничения грозили ущербом для собственной экономики, ростом межгосударственных противоречий внутри Евросоюза и снижением общественной поддержки европейских правительств. Во многом поэтому и был сделан выбор в сторону вторичных рестрикций и ликвидации «санкционных лакун».

Однако обсуждение 12-го пакета говорит о том, что логика ЕС осталась прежней. «Санкционные ястребы» продавили позицию Бельгии, оберегающей «алмазный квартал» в Антверпене. Как результат, в центре 12-го пакета ЕС рискует оказаться не механизм вторичных санкций, который безусловно будет задействован, а запрет на импорт российских алмазов. Правда, Брюссель, защищая свою алмазную отрасль, готов присоединиться к ограничениям, только если они будут одобрены не одним ЕС, но и всеми странами G7. Отсюда предложение ввести указанный запрет только после того, как заработает согласованный странами семерки механизм отслеживания происхождения алмазов. Это логично, исходя из того что именно аудитория G7 остается ключевой на этом рынке, поскольку на нее приходится 70% мирового спроса на алмазы. Чтобы установить их происхождение, страны, которые поддержат санкции, введут специальную систему отслеживания бриллиантов. В таком случае указанный механизм должен будет заработать с 1 января 2024 года.

Европейцы, скорее всего, в 12-м пакете не пойдут на ограничения в отношении атомной промышленности, исходя из возможного блока со стороны ряда стран-членов. Одна из них — Венгрия, которая не устает об этом открыто заявлять. Однако дело здесь не в слишком громком голосе Венгрии по этому вопросу. Скорее, указанные ограничения встречают сопротивление более широкой и устойчивой коалиции игроков внутри ЕС (включая Францию), чем в случае с импортом российских алмазов.

Более того, в 12-м пакете ЕС мы, возможно, увидим продолжение попытки разработать механизм вторичных санкций и точечные рестрикции в отношении компаний из третьих стран, которые помогают РФ обходить уже введенные ЕС меры. Однако это направление работы не будет отличаться масштабом и станет носить скорее символичный характер.

В этой связи важно понимать, что, несмотря на внушительный масштаб формальных и неформальных ограничений со стороны ЕС и западных стран, адаптация российской экономики к санкционному давлению произошла. Новые издержки и экономические потери для отдельных российских предприятий и отраслей экономики есть, но они носят локальный характер. Наибольший урон санкции нанесли тем российским экономическим агентам, у которых велика доля внешнеэкономических трансакций.

Однако стоит отметить, что санкционное давление может иметь кумулятивный и отложенный негативный эффект для национальной экономики и/или отдельных отраслей. Это, безусловно, требует внимательного мониторинга и анализа дальнейших пакетов ЕС, а также учета всего контекста введенных против РФ ограничений.

Автор — академический директор Аспирантской школы по международным отношениям и зарубежным региональным исследованиям НИУ ВШЭ

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