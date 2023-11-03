В Подмосковье обновили 450 детских площадок в 2023 году

В Московской области в 2023 году обновили 450 детских игровых площадок. Работы проходили в рамках программы благоустройства, сообщает пресс-служба регионального минблаго в пятницу, 3 ноября.

Площадь детских игровых зон составила от 100 до 200 кв. м. На них заменили игровое оборудование, обновили уличное освещение, оснастили лавочками и урнами.

«В следующем году планируем продолжить программу — будут обновлены новые игровые площадки для детей», — сказал глава ведомства Михаил Хайкин, его цитату приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам министра, детские площадки важно поддерживать в надлежащем состоянии, поскольку они являются неотъемлемым элементом современных дворов и общественных пространств.

Ранее в октябре сообщалось, что туристические проекты Москвы для детей отметили всероссийской премией. Всего на премию было заявлено порядка 500 проектов из 60 регионов.