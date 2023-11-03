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Путин назвал обреченными на провал любые провокации против РФ

Путин: попытки посеять семена вражды, недоверия и ксенофобии в РФ обречены на провал
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Фото: РИА Новости/POOL/Гавриил Григоров
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Попытки посеять между народами РФ семена вражды, недоверия и ксенофобии, любые провокации и агрессивные действия, направленные против страны, обречены на провал. Об этом 3 ноября заявил президент России Владимир Путин.

«Убежден, что все попытки посеять между нами семена вражды, недоверия и ксенофобии, любые провокации и агрессивные действия, направленные против России, обречены на провал. Потому что мы — единый народ, связанный общей историей, братскими узами дружбы и взаимопонимания», — сказано в телеграмме главы государства к участникам всероссийского форума «Народы России».

Как указал президент, ключевой, судьбоносной задачей было и остается обеспечение межнационального мира и согласия, укрепление культуры и традиционных ценностей.

По словам Путина, богатством страны является многообразие языков и религий, поэтому государство уделяет огромное внимание сохранению самобытности каждого народа.

Кроме того, российский лидер поздравил участников форума с приближающимся праздником — Днем народного единства, который ежегодно отмечают в РФ 4 ноября.

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Ранее, 1 ноября, глава МИД России Сергей Лавров также отметил, что страна справится с внешними попытками дестабилизировать свое общество. Он указал, что государство продолжит отстаивать нравственные начала международной жизни, продвигать в межгосударственном общении принципы честности, правды, добра и справедливости.

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