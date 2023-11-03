Больше 2 тыс. жителей Удмуртии приватизировали гаражи

Больше 2 тыс. жителей Удмуртии воспользовались «гаражной амнистией» за два года. Об этом пишет ИА «Сусанин» со ссылкой на информацию регионального управления Росреестра.

Граждане смогли в упрощенном порядке получить в собственность 1185 гаражей и 1100 участков под ними. «Амнистия» распространяется на капитальные постройки, которые были возведены до 30 декабря 2004 года. В ведомстве отмечают, что высота строений не должна превышать один этаж. Кроме того, они должны находиться на государственной или муниципальной земле.

Под «амнистию» не попадают самострои, подземные гаражи в многоэтажных домах и офисных зданиях, гаражи-«ракушки» и объекты, построенные после вступления в силу Градостроительного кодекса РФ. Упрощенное оформление гаражей в собственность продлится до 1 сентября 2026 года.