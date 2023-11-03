Пожароопасный сезон официально завершился в Астраханской области

Сезон повышенной пожароопасности завершился в лесах Астраханской области. Такое решение приняли в региональной службе природопользования и охраны окружающей среды, сообщает «Астрахань-24» в пятницу, 3 ноября.

В 2023 году пожароопасный сезон стартовал 3 марта. За это время специалисты лесных хозяйств провели более 900 рейдов по 665 маршрутам и выявили 260 нарушений законодательства.

Также лесопожарные формирования принимали участие в 11 учениях. За сезон было обустроено 370 км противопожарных полос, местным жителям раздали более 4 тыс. листовок. Восемь раз вводились ограничения на посещение лесов.

Принятые меры помогли не допустить возгораний в астраханских лесах, а также случаев перехода огня с сопредельных территорий.

Ранее в октябре «Известия» писали, что арендаторов лесных участков будут штрафовать за бездействие при пожарах — для них введут административную ответственность. Штрафы составят от 5 до 250 тыс. рублей.