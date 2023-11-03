Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин назвал обреченными на провал любые провокации против РФ
Общество
Владелец «Утро Дагестан» был связан с финансируемыми из-за рубежа радикалами
Экономика
Собянин продлил программу льготного кредитования для малого и среднего бизнеса
Мир
В Канаде сочли опасным запуск КНР сигнальных ракет возле вертолета страны
Общество
В РАН заявили о сокращении числа желающих переехать россиян с высшим образованием
Мир
ЦАХАЛ начала ближние бои с ХАМАС в городе Газа
Общество
Помощница Пугачевой не стала комментировать приезд певицы в Россию
Мир
Китай заявил о защите попавших под санкции США компаний
Общество
Умер вице-адмирал Валерий Исак
Мир
В США задумались о целесообразности помощи Киеву после слов Залужного
Общество
Москвичей предупредили о пробках вечером 3 ноября
Общество
В Москве задержан блогер-миллионник Аяз Шабутдинов
Спорт
Футболист Яшин попал в список лучших игроков в истории ЧМ

В США впервые разрешили казнить заключенного с помощью чистого азота

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Верховный суд американского штата Алабама разрешил казнить заключенного с использованием газообразного азота. Такой метод ранее не применялся. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что в Алабаме разрешили использовать азот для казни еще в 2018 году из-за нехватки препаратов для смертельных инъекций, однако такая практика не была реализована. Особенность метода заключается в том, что при вдыхании газа снижается уровень кислорода в отдельных зонах или во всем организме, это приводит к смерти.

Именно таким образом намереваются казнить Кеннета Смита, которого признали виновным в наемном убийстве Элизабет Сеннетт в 1988 году. Генеральный прокурор штата Алабама отметил, что семья женщины 35 лет ждала момента «увидеть правосудие». Его просьба о выдаче ордена на такой способ казни была удовлетворена общереспубликанским судом.

«Мы разочарованы этим решением и продолжим добиваться защиты прав Смита в судебном порядке», — написали адвокаты осужденного в заявлении для издания.

Сторонники казни с использованием чистого азота предполагают, что этот способ безболезненный, а оппоненты назвали его экспериментом на людях.

Этическая обуза: глава КС допустил возвращение смертной казни
Почему вопрос об отмене высшей меры наказания не сдвигается с мертвой точки

Ранее, 26 августа, стало известно, что в США могут впервые применить смертную казнь с вдыханием азота.

21 июля в Алабаме провели первую смертную казнь после перерыва, объявленного в 2022 году. Губернатор штата Кей Айви приостановила такой вид наказания, поскольку один из осужденных утверждал, что казнь с помощью инъекции нарушает его права. Он объяснил это тем, что в последние годы произошло несколько неудачных случаев умерщвления таким способом.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023