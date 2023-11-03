В США впервые разрешили казнить заключенного с помощью чистого азота

Верховный суд американского штата Алабама разрешил казнить заключенного с использованием газообразного азота. Такой метод ранее не применялся. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что в Алабаме разрешили использовать азот для казни еще в 2018 году из-за нехватки препаратов для смертельных инъекций, однако такая практика не была реализована. Особенность метода заключается в том, что при вдыхании газа снижается уровень кислорода в отдельных зонах или во всем организме, это приводит к смерти.

Именно таким образом намереваются казнить Кеннета Смита, которого признали виновным в наемном убийстве Элизабет Сеннетт в 1988 году. Генеральный прокурор штата Алабама отметил, что семья женщины 35 лет ждала момента «увидеть правосудие». Его просьба о выдаче ордена на такой способ казни была удовлетворена общереспубликанским судом.

«Мы разочарованы этим решением и продолжим добиваться защиты прав Смита в судебном порядке», — написали адвокаты осужденного в заявлении для издания.

Сторонники казни с использованием чистого азота предполагают, что этот способ безболезненный, а оппоненты назвали его экспериментом на людях.

Ранее, 26 августа, стало известно, что в США могут впервые применить смертную казнь с вдыханием азота.

21 июля в Алабаме провели первую смертную казнь после перерыва, объявленного в 2022 году. Губернатор штата Кей Айви приостановила такой вид наказания, поскольку один из осужденных утверждал, что казнь с помощью инъекции нарушает его права. Он объяснил это тем, что в последние годы произошло несколько неудачных случаев умерщвления таким способом.