Анастасия Волочкова балерина, заслуженная артистка РФ, общественный деятель

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В Канаде сочли опасным запуск КНР сигнальных ракет возле вертолета страны
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Китай заявил о защите попавших под санкции США компаний
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