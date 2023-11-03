Месячная норма осадков выпадет за сутки в Находке 6 ноября

Жителей Приморья предупредили о непогоде, которая обрушится на регион в понедельник, 6 ноября. Снег с дождем прогнозируются буквально в каждом городе региона, но с различной интенсивностью.

Как пишет ИА PrimaMedia со ссылкой на метеорологический портал Gismeteo, во Владивостоке в начале недели ожидается около 44 мм осадков. Сильный снег с дождем ожидается и 6, и 7 ноября. Похожая ситуация будет в Артеме и Уссурийске.

В Лесозаводске и Дальнереченске осадки будут не настолько интенсивными, до 30 мм. В Тернее снег с дождем продолжатся до 10 ноября.

Сильнее всего пострадает Находка. За сутки в городе выпадет порядка 80 мм осадков, месячная норма. Синоптики прогнозируют еще и грозу, но при этом температура воздуха будет +14 градусов.

Ранее, 3 ноября, сообщалось, что на Сахалине задерживаются рейсы из-за плохой погоды. Из-за дождя со снегом и сильного ветра задержаны два рейса между столицей области и городом Охой на севере острова. Также переносятся четыре рейса на прилет и вылет между Южно-Сахалинском и Хабаровском.