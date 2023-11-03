Пензу и Екатеринбург свяжут авиарейсом впервые за 30 лет

Авиарейс из Пензы в Екатеринбург запустят в 2024 году. Самолеты будут летать один раз в неделю по средам, заявил директор пензенского аэропорта Юрий Осколков.

«Стоимость билета составит около 6 тыс. рублей. Первый рейс запланирован на 3 января, это расписание будет актуально до конца марта. Возможен в дальнейшем запуск и дополнительных рейсов», — сказал Осколков, его цитату приводит ИА «Пенза-пресс».

Также глава аэропорта пояснил, что раньше самолеты из Пензы в Екатеринбург летали еще в советское время, однако рейсы по этому направлению не осуществлялись уже более 30 лет.

Ранее в ноябре «Известия» писали, что Филиппины готовы к открытию прямого авиасообщения с Россией в I квартале 2024 года. Такую информацию озвучили в посольстве страны в Москве.