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Почти 600 млн рублей направят на покупку автобусов в Тюменской области

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Почти 600 млн рублей направят на приобретение пассажирских автобусов в Тюменской области. Транспортные средства поступят в регион до конца 2023 года.

Постановление о выделении средств подписал губернатор Александр Моор. Автобусы большой вместимости «ЛиАЗ» поступят в Тюмень уже в ноябре. Автопарк пополнят 34 транспортных средства, уточняет ИА «Ура.ру».

Автобусы выйдут на маршруты до конца года.

Ранее сообщалось, что власти Тамбовской области намерены закупить 52 новых пассажирских автобуса. Они заменят старый подвижной состав на наиболее востребованных маршрутах.

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