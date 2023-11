1 ноября стартовал масштабный музыкальный фестиваль Best Music Fest

1 ноября в Дубае стартовал масштабный музыкальный фестиваль Best Music Fest, организованный «Русской медиагруппой» совместно с BIM Group.

Грандиозность первого дня музыкального праздника оценили звезды и гости мероприятия. Артистов и гостей фестиваля встретили ласковое солнце, морской бриз и, конечно, самая качественная российская музыка.

Фестиваль Best Music Fest готовился несколько месяцев. Соорганизатор Best Music Fest — основательница компании BIM Group Анастасия IVKA полученным результатом была, несомненно, довольна.

«Сегодня для всех нас особенный день. Стартовал наш долгожданный фестиваль Best Music Fest. Ранее РМГ проводила фестиваль PARUS. Best Music Fest — его логичное продолжение. Мы все очень ждали этого события и готовились к нему. Я искренне благодарю «Русскую медиагруппу» за то, что доверили нам организацию этого прекрасного фестиваля! Для Дубая это действительно масштабное событие. Мы сделали формат Only VIP. Впереди зрителей ждут потрясающие концерты!» — рассказала IVKA.

Перед гостями в первый день фестиваля выступили Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Любовь Успенская, Татьяна Плаксина, Дмитрий Маликов, Ханна и Bahh Tee&Turken. Огромные экраны, дополняющие яркие номера артистов, качественный звук, знакомые хиты – первый день превзошел самые смелые ожидания.

«Best Music Fest — лучший фестиваль, который я видел. Здесь очень много замечательных артистов, можно сказать, собрался весь цвет российской поп-музыки, — отметил Дмитрий Маликов. — Дубай — мощный город с самыми передовыми технологиями. Поэтому здесь такой невероятный звук, свет, организация — всё на высоте. Мне импонирует атмосфера зала фестиваля. По-моему, самое прекрасное времяпрепровождение — это именно такой вечер. А я сделаю, чтобы он стал еще лучше. Мы вместе с диджеем Катей Гусевой приготовили сюрприз. Впервые исполним наш уже нашумевший сингл «Бармен» на большой сцене».

Зал в формате гала-ужина действительно завораживал: красиво декорированные столы, гости в шикарных нарядах, вышколенные официанты и самые изысканные блюда от шеф-повара ресторана.

Порадовали зрителей Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Они спели дуэтом, а также исполнили свои сольные композиции. Гости не могли усидеть на месте и танцевали под яркие хиты этой семейной пары. Даже певица Ханна не смогла удержаться, танцуя на backstage в ожидании своего выступления.

Ханна произвела фурор на красной дорожке, выбрав для вечера открытия удивительно красивое серебряное платье ручной работы, украшенное яркими камнями. Наряд очень напоминал костюм русалки и как нельзя кстати соответствовал атмосфере мероприятия.

После основного концерта гости остались на долгожданное Аfter Party в престижном зале Majlis Al Salam ili ballroom, на котором большие сольные программы в первый день представили Ханна и Дмитрий Маликов.

Программа фестиваля очень насыщенная и яркая. 2 ноября танцпол взорвут выступления Filatov&Karas, Natan, Elsea, Артема Качера, Instasamka, Mot, Artik&Asti. 3 ноября лирическое настроение подарят Эмин, Jony, Bahh Te&Turken. 4 ноября выступят Дима Билан, Instasamka, DJ Smash. В заключительный день фестиваля — 5 ноября — невероятное шоу покажут Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Дима Билан, группа «Земляне».

На протяжении многих лет «Русская медиагруппа» стремилась создавать единое культурное и языковое пространство, вовлекая в него русскоязычных людей из других стран. Благодаря digital-площадкам станции холдинга можно слушать по всему миру, и спрос на русскоязычную музыку не угасает.

Цель Best Music Fest — укрепить международное взаимодействие, познакомить другие страны с русской музыкальной культурой и, конечно, восхитить любимой музыкой гостей эмиратских курортов и экспатов.

В списке артистов возможны изменения