В банках Оренбургской области выявили 44 поддельные купюры

С начала 2023 года банки Оренбургской области выявили 44 поддельные банкноты. Количество фальшивок сократилось по сравнению с 2022 годом более чем в два раза.

По данным РИА «Оренбуржье», чаще всего подделывают купюры номиналом 5 тыс. рублей. Всего выявлена 31 такая банкнота. Кроме того, из оборота изъяли десять купюр номиналом 1 тыс. рублей. В двух случаях речь идет о подделках номиналом 2 тыс. рублей, одна фальшивка имитирует купюру 500 рублей.

В Банке России отмечают, что количество поддельных купюр сокращается в связи с использованием гражданами безналичных платежей. За аналогичный период 2022 года выявили 98 подделок. Жителям Оренбуржья рекомендуют проверять наличие как минимум трех защитных знаков на деньгах, проверять купюры на ощупь и на просвет.