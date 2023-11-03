Иномарка врезалась в лошадь и жеребенка под Альметьевском

Иномарка сбила лошадь с жеребенком в Альметьевском районе Республики Татарстан, сообщили очевидцы с социальных сетях. Этот факт подтвердили ИА «Татар-информ» в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла вечером 2 ноября недалеко от Альметьевска. От удара сильно пострадала передняя часть автомобиля. Животные от полученных травм скончались на месте. Водитель транспортного средства остался жив.

Ранее в ноябре «Известия» писали, что по итогам девяти месяцев 2023 года впервые за последние несколько лет показатели аварийности на российских дорогах пошли вверх. Заметнее всего выросло число происшествий с участием СИМ, кроме того, увеличилось количество аварий с детьми.