Первые случаи гриппа зарегистрировали в Тюменской области

Три случая гриппа зарегистрировали в Тюменской области на прошлой неделе. Об этом сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, у взрослого и двоих детей диагностировали грипп A(H3N2). Заболевшие не проходили вакцинацию.

Также за минувшую неделю врачи зарегистрировали рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 1,2%. Эпидемический порог не превышен. В Тюменской области продолжается прививочная кампания против гриппа. Вакцинацию прошли около 57% жителей региона.

В Рязанской области ОРВИ заболели 6,78 тыс. человек. Заболеваемость выросла на 1,5%.