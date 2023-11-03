Биробиджанскую телебашню подсветят в День народного единства

На Биробиджанской телебашне 4 ноября, в День народного единства, включат подсветку. Архитектурное освещение смонтировали в 2012 году. Оно стало украшением вечернего города.

Мощные прожекторы установлены на земле и направлены вверх, создавая свечение. Оборудование позволяет создавать освещение по всей высоте конструкции.

ИА EAOMedia поясняет, что Биробиджанская телебашня является ключевым объектом региональной сети эфирного вещания. Она входит в состав цифровой телесети ЕАО, обеспечивая телесигналом 99,88% жителей автономии.

В День народного единства на медиафасаде Останкинской телебашни будут транслировать ролик в честь открытия на ВДНХ выставки-форума «Россия». В выставке примут участие 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний и общественных организаций.