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МВД: семью мигрантов выдворят из РФ после конфликта в школе с участием их сына

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Из России выдворят семью иностранцев после конфликта в школе с участием их сына. Об этом 2 ноября сообщило главное управление МВД России по Нижегородской области на своем сайте.

В Сети распространились кадры, на которых восьмиклассник избивает школьника помладше. Инцидент привлек внимание правоохранителей к родственникам обидчика. У них выявили нарушения миграционного законодательства: так, 41-летний отец нарушил правила миграционного учета РФ, а его супруга 1989 года рождения уклонилась от выезда с территории России по истечении законного срока пребывания.

«По решению суда иностранным гражданам назначено наказание в виде штрафов с последующим выдворением за пределы РФ. Трое несовершеннолетних детей, которые не состояли на миграционном учете, также будут выдворены вместе с родителями», — сообщили в ведомстве.

Иностранных граждан поместили в Центр временного содержания ГУ МВД России по Нижегородской области.

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Ранее, 15 октября, сообщалось, что группа выходцев из Азербайджана избивает прохожих в Санкт-Петербурге и выкладывает видеокадры таких действий в социальные сети. Глава СК РФ Александр Бастрыкин в тот же день поручил исполняющему обязанности руководителя петербургского управления СК Олегу Бобкову доложить об этой ситуации.

17 октября полиция в Санкт-Петербурге задержала пятерых участников из группы, избивавших прохожих. Четверо задержанных оказались гражданами Азербайджана в возрасте от 16 до 18 лет, еще один — 18-летний местный житель.

Позднее, 19 октября, источник «Известий» рассказал, что родственники скрывающегося от правосудия участника нападений на прохожих находятся под наблюдением полиции. Помимо этого несколько мигрантов готовятся к выдворению.

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