Конеферму в Алтайском аграрном университете закрыли из-за убытков

Конеферму в Алтайском государственном аграрном университете (АГАУ) закрыли из-за постоянных убытков. Она должна была перестать работать с 1 ноября, сообщают «Вести Алтай».

Известно, что спортсменов уже перестали пускать на базу, а на входе появилась охрана. Как заявил ректор АГАУ, у вуза нет лицензии на проведение тренировок, и он не планирует этим заниматься. Университету не приносило это прибыли, поскольку в секции занималось всего восемь детей. А ранее здание и вовсе признали непригодным для занятий.

По информации altapress.ru, 34 лошади перевезли при помощи грузовика на Барнаульский ипподром. Они будут находиться там в течение 11 месяцев по договору с вузом. Ипподром возьмет на себя все траты на корм и ветеринаров.