Ассоциация европейского бизнеса прошла проверку Минюста на предмет иноагента

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) — крупнейшая иностранная организация в России — успешно прошла проверку Минюста на предмет иноагента. Об этом «Известиям» 3 ноября в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума в Самарканде рассказал заместитель председателя правления организации Филип Пегорье.

«Проверка закончилась замечательно. Сказали, что у нас всё хорошо. Мы не иноагент. Организация получает взносы от российских филиалов иностранных компаний. На юридическом уровне — это российские компании. Иностранные игроки нам не дают ни копейки», — отметил он.

По его словам, членами ассоциации становятся все новые компании, как европейские, так и даже американские, которые присутствует в России.

«Каждый месяц у нас четыре–пять компаний новых членов. Понимаем, что текущий процесс (период санкций. — Ред.) будет долгим, это не два–три года, гораздо дольше, но мы переживем и работаем», — отметил он.

Ранее, 6 февраля, «Известия» сообщили, что в Минюст обратилась «Общественная потребительская инициатива». Ее смутил тот факт, что часть иностранных компаний, входящих в ассоциацию, покинули Россию, но АЕБ продолжает влиять на политику страны — например, она выступала против параллельного импорта. Министерство начало изучать бумаги организации еще в январе 2023 года.

АЕВ – крупнейшая ассоциация иностранного бизнеса в России, созданная в 1995 году, объединяла до санкций более 500 европейских компаний, работающих в РФ.