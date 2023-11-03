Сезонные вертолетные рейсы стартуют в Хабаровском крае

В Хабаровском крае стартуют сезонные вертолетные рейсы до Новокуровки и Победы. Они будут выполняться из Хабаровска. После окончания навигации, когда автозимники не работают, вертолетное сообщение остается единственным способом добраться до этих населенных пунктов.

Субсидируемые авиаперевозки региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства организовывает ежегодно. Первый такой рейс из Хабаровска состоится 7 ноября, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

По словам главы ведомства Георгия Мазунина, благодаря субсидиям, которые выделяются из краевого бюджета по поручению губернатора Михаила Дегтярева, цены остаются на уровне 2017 года. У такого авиасообщения есть еще и социально значимая функция, поскольку жителям населенных пунктов доставляют почту, пенсии и медикаменты.

Рейсы будут выполняться по понедельникам и четвергам. В этом году задействован новый перевозчик — «Дальнереченск Авиа». Билет по маршруту Хабаровск – Новокуровка обойдется в 1327 рублей, по маршруту Хабаровск – Победа — в 1992 рубля, а Новокуровка – Победа — в 531 рубль.

В 2022 году по этим направлениям было перевезено более 570 пассажиров.