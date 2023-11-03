Минобороны показало кадры уничтожения позиций ВСУ в районе Спорного

Артиллеристы группировки войск «Юг», нанося точные удары, продолжают подавлять украинского противника на укрепленных позициях в районе поселка Спорное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Соответствующие видеокадры 3 ноября предоставило Минобороны РФ.

На видео показано, что удары наносятся в темное время суток. После попадания снарядов на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) происходят взрывы.

Кроме того, ведомство опубликовало кадры уничтожения танка ВСУ, который вел огонь по позициям российских войск в районе Клещеевки в ДНР. Машину 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинских войск одним точным ударом уничтожил расчет противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) группировки войск «Юг».

Ранее, 1 ноября, в Минобороны РФ сообщили, что истребительная авиация Воздушно-космических сил России сбила в ДНР два украинских самолета Су-27. Также оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и российская артиллерия поразили живую силу и военную технику в 129 районах.

В тот же день корреспондент «Известий» Ксения Солдатова поделилась уникальными кадрами перезарядки и боевой работы «Искандеров». Отмечалось, что российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» уничтожил командный пункт ВСУ в зоне спецоперации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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