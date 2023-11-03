Московскую неделю интерьера и дизайна посетило свыше 220 тыс. человек

III Московскую неделю интерьера и дизайна посетило больше 220 тыс. человек. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Мероприятие проходило с 28 по 31 октября в центральном выставочном зале «Манеж». Свою продукцию там представили свыше 650 компаний, в том числе 30 зарубежных, уточняет НСН. Гости выставки могли приобрести товары для дома, в том числе текстиль, посуду, материалы для ремонта, мебель, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Часть экспозиции была посвящена московским компаниям. Свои товары представили более 80 участников программы поддержки местных производителей «Сделано в Москве», отмечает телеканал «360».

Собянин уточнил, что было подписано 12 соглашений, чья общая сумма составляет 15,6 млрд рублей, сообщает сайт aif.ru.

29 октября руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что с января по сентябрь столичный производитель зимних комбинезонов и костюмов выпустил около 11,5 тыс. изделий. Это на 70% больше показателей аналогичного периода 2022 года.