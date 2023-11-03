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МЧС РФ доставило предназначенную для жителей сектора Газа гумпомощь в Египет

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Фото: МЧС РФ
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Авиация МЧС России доставила гуманитарную помощь для жителей сектора Газа в Египет. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Гуманитарный груз уже передан представителям египетского общества Красного Полумесяца. Они перенаправят российскую помощь жителям сектора Газа», — говорится в публикации.

В этот же день в МЧС сообщили о предоставлении 28 т груза для населения сектора Газа. Для реализации этой задачи выделили два Ил-76, на борту которых лекарственные препараты, гемостатические средства и перевязочные материалы.

Помощь организована по указанию президента РФ Владимира Путина.

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Ранее, 31 октября, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что колонна из 59 грузовиков с гуманитарной помощью въехала в сектор Газа за один день. Машины доставили населению воду, продовольствие и медикаменты.

В тот же день в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что страна остановит поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, если узнает, что они попадают в руки представителей палестинского движения ХАМАС.

30 октября издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя правительства США сообщило, что Израиль обязался ежедневно пропускать 100 грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа через границу с Египтом.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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