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Юных разработчиков и инженеров пригласили на чемпионат «Технолидеры Москвы»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В столице начинается третий молодежный чемпионат по технологическому предпринимательству «Технолидеры Москвы», заявила заммэра Наталья Сергунина.

В чемпионате могут участвовать юные разработчики и инженеры из российских городов. В состав команды может входить от двух до шести человек. Заявки принимаются до 10 ноября по двум трекам — школьному (13–18 лет) и студенческому (18 лет — 23 года). Обязательным условием является наличие прототипа разработки или минимальной рабочей версии продукта.

После завершения приема заявок состоится отбор минимум 60 команд. Затем молодые инноваторы начнут подготовку к чемпионату — она будет включать консультации с экспертами, доработку проектов и презентационных материалов, мастер-классы по публичному выступлению. Этот этап продлится до 30 ноября.

К чемпионату также присоединятся порядка 20 команд инноваторов, проходящих обучение в молодежном акселераторе «Технолидеры Москвы». Он проводится для тех, у кого есть идеи, но пока нет прототипов.

«Третий год подряд чемпионат вовлекает молодежь в научно-техническую деятельность, помогает талантливым ребятам найти финансирование для своих идей. Принять участие смогут до 80 команд. По итогам конкурса эксперты и инвесторы выберут 10 лучших проектов, которые в дальнейшем получат поддержку», — рассказала Сергунина.

Чемпионат «Технолидеры Москвы» входит в список интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсов Министерства просвещения РФ. Цель — определение детей с выдающимися способностями. Этот статус обеспечивает победителям и призерам дополнительные баллы при поступлении в вузы.

В прошлом году в чемпионате приняли участие 68 команд из Москвы и других городов России. 32 команды — победители и призеры — были внесены в реестр «Таланты России» и получили гранты на реализацию проектов.

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