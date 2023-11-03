Рейды против нетрезвых водителей проведут в Коми в выходные
Сотрудники ГИБДД проведут профилактические рейды на дорогах Коми в праздничные выходные. Инспекторы намерены пресекать случаи пьяного вождения.
Мероприятие «Нетрезвый водитель» стартует 3 ноября в вечернее время. Группы нарядов дорожно-патрульной службы организуют массовые проверки водителей. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».
В рамках мероприятия планируется задействовать дополнительные экипажи ДПС. Сотрудники правоохранительных органов будут оценивать состояние автомобилиста, а также проверять документы. При отсутствии признаков опьянения водители смогут незамедлительно продолжить движение.
В ГИБДД напоминают, что за управление транспортом в пьяном состоянии предусмотрен штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением водительского удостоверения на срок до двух лет. При повторном нарушении водителю грозит уголовная ответственность.