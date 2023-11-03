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Названы даты проведения «Елки телеканала «Карусель» в «Крокусе»

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Фото: ticketland.ru
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«Елка телеканала «Карусель» в «Крокусе» впервые представит на одной сцене семь брендов телеканала. В одном сказочном сюжете объединятся Царевны, жители Простоквашино, Лунтик с друзьями, Волк и Заяц из «Ну, погоди!», обитатели «Дракошии», семейство Оранжевых коров и Умка. Всех персонажей соберет на сцене Crocus City Hall продюсерский центр «Седьмая Радуга». Шоу пройдут с 23 декабря 2023 года по 7 января 2024 года.

Посмотрев шоу «Елка телеканала «Карусель» в «Крокусе», юные зрители и их родители смогут узнать, как появляются любимые мультфильмы. По легенде, они, будто звездные искры, вылетают из волшебной Карусели. Благодаря им дети становятся добрыми и умными. Мало кто знает секрет: чтобы Карусель не останавливалась, главный зимний волшебник Дед Мороз каждый Новый год заводит Карусель волшебным ключом — и она продолжает дарить ребятам новые чудесные мультфильмы. Но коварные злодеи решили помешать Деду Морозу подарить праздник детям. Их план — украсть волшебный ключ и заменить добрые мультфильмы вредными, тогда малыши вырастут капризными и злыми. Чтобы спасти волшебную Карусель, понадобится помощь всех мультгероев и зрителей, собравшихся в Crocus City Hall.

В любом секторе Crocus City Hall зрители смогут испытать яркие впечатления от шоу и получить незабываемые эмоции. Обзор с балкона позволит в полной мере восхититься широтой и масштабом высокобюджетного шоу. Именно здесь будет рукой подать до летящего над зрителями дирижабля, а панорама сцены с грандиозным видеомэппингом и лазерными спецэффектами заставит сердце биться чаще. Именно на балконе начинаются интерактивные игры с надувными предметами, падающими с потолка, а четыре огромных экрана позволяют в мельчайших подробностях увидеть происходящее на сцене даже самым маленьким зрителям. Vip-ложи Crocus City Hall сделают посещение шоу максимально комфортным — помимо потрясающего вида на сцену здесь доступны опции индивидуального ресторанного обслуживания, отдельного входа в Crocus City Hall, отдельного гардероба, комфортабельной приватной зоны отдыха, доступа к туалетным комнатам и безлимитного Wi-Fi.

Ежегодное новогоднее шоу в «Крокусе» уже долгие годы подтверждает статус самой масштабной и высокобюджетной детской елки страны. Эту репутацию подкрепляют регулярные визиты звездных гостей, выбирающих для своей семьи наиболее яркие и зрелищные постановки, тысячи счастливых отзывов в соцсетях и самые высокие строчки в рейтингах столичных новогодних развлечений. В портфолио продюсерского центра «Седьмая Радуга» 25 лет опыта работы и 833 шоу, которые посетило более 7 млн зрителей. Елка 2023/24 года обещает быть особенной благодаря созвездию популярных брендов, самым современным сценическим технологиям, фантазийным костюмам и сотням артистов в команде! Билеты уже можно приобрести на сайте https://www.7-raduga.ru/. На все сеансы 26, 27, 28 и 29 декабря действует особая скидка в 10%.

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