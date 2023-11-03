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Пленный ВСУ рассказал о мобилизации силой и медкомиссии без его участия

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Пленный украинский военнослужащий рассказал, что был мобилизован силой и чудом выжил, оказавшись на позиции, когда принял решение отказаться выполнять приказы своих командиров. На видеокадрах, представленных Минобороны России 3 ноября, военный сообщил, что даже справка о прохождении медкомиссии ему была выдана без его участия.

«Приехали домой сотрудники военкомата вместе с полицией. Силой скрутили и увезли. Держали в военкомате или райотделе двое суток, затем заставили подписать бумаги. Медкомиссия была, но без моего участия. Сами подписали бумаги и отправили меня в 80-ю десантно-штурмовую бригаду. Без подготовки и без ничего вообще», — сообщил пленный.

Он рассказал, что у командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) «отношение к подчиненным — не очень людское, мягко говоря, иными словами — скотское». Военных заставляли работать в том числе на личные нужды начальников — рубить дрова в их хатах или выполнять другую работу. Кормили мобилизованных один раз в сутки, поэтому никакого боевого духа у солдат не было.

«В украинской армии над солдатами издеваются. Сержанты и офицеры их избивают. Денежное довольствие — обещали «золотые горы», а в итоге я даже за всë время на передовой и на пачку сигарет не заработал», — пояснил военнопленный.

Говоря о том, как он сдался в плен, солдат рассказал, что его бригаду отправили на позицию копать окопы. Когда они туда добрались, поняли, что вокруг нет ни одного дерева и они находятся на открытой местности. Через некоторое время по военным ВСУ начался активный обстрел из российских минометов и дронов-камикадзе.

«Просто ад какой-то начался. Я доложил командиру об обстрелах и сказал, что задачу выполнить невозможно, на что он в ответ сказал продолжать оборудовать позицию дальше. В результате я на него рассердился, положил трубку и спрятался в окопе, чтобы спасти свою жизнь. Услышав русскую речь, принял решение, что сдаюсь в плен», — отметил военный.

По его словам, двоих его сослуживцев убило. В российском плену к нему отнеслись достойно. Он также призвал соотечественников избегать призыва и мобилизации.

«Если бы остался выполнять приказы украинских командиров, меня бы просто не осталось в живых. Ничем помочь не могут и не хотят. Выживание на передовой — дело рук каждого», — заметил он.

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Ранее, 27 октября, пленный боец ВСУ Владимир Непретворенный рассказал «Известиям» о проблемах с алкоголем и наркотиками в украинской армии. Он заявил, что доставкой наркотических веществ в подразделения занимаются волонтеры. Более того, об этом знают и имеют с этого выгоду сержанты и офицеры боевых частей.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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