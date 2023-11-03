МИД Армении предложил решать проблемы с РФ в дружественной обстановке

В отношениях Москвы и Еревана есть определенные проблемы, однако Армения намерена конструктивно обсуждать их и решать в дружественной атмосфере. Об этом 3 ноября заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

«Сейчас, конечно, есть определенные проблемы в этих отношениях. Мы чем-то не удовлетворены, есть удивление, в России такое же отношение. Но мы уверены, что то, от чего удивляются наши российские коллеги, является последствием политики, которую мы видели в различных медиаэфирах», — приводит «Интерфакс» слова министра.

По его словам, две страны связаны многочисленными и многоуровневыми связями, и у Еревана «нет другой позиции, как конструктивно обсуждать проблемы, улаживать их и двигаться вперед в дружественной атмосфере». Мирзоян выразил надежду, что Армении и России удастся решить разногласия, однако отметил, что это зависит не от одной стороны.

При этом дипломат указал, что Ереван будет продолжать углублять и укреплять связи с США и ЕС.

Ранее, 25 октября, временный поверенный Армении был вызван в МИД РФ, где ему указали на одиозные публикации армянских СМИ о России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда сообщила, что армянскому поверенному указали «на неприемлемость разнузданной антироссийской кампании в информационном пространстве республики».

В этот же день премьер-министр Никол Пашинян в беседе с газетой The Wall Street Journal заявил, что «не видит никаких преимуществ в продолжающемся присутствии российских военных баз в Армении», а также что Ереван решил диверсифицировать отношения в сфере безопасности.

До этого, 24 октября, посол России в Ереване Сергей Копыркин был вызван в МИД Армении. Дипломату указали, что в показанной днем ранее передаче на российском телеканале содержались «оскорбительные и совершенно неприемлемые высказывания» о Пашиняне. Копыркину была вручена нота протеста.

В том же месяце пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия и Армения продолжают оставаться соседями и союзниками, которых объединяет общая история и общее будущее.