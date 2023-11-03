В Москве полковника СКР арестовали по подозрению в растрате

Полковника Следственного комитета России (СКР) Александра Избенко арестовали в Москве по подозрению в растрате. Об этом 3 ноября сообщил источник «Известий».

Задержанный является заместителем руководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет главного следственного управления СКР.

Уголовное дело в отношении Избенко возбуждено по двум эпизодам по ч. 4 ст. 160 («Растрата в особо крупном размере»). Арест назначен до 12 декабря.

Избенко участвовал в расследовании катастрофы Ту-134 под Петрозаводском в 2011 году, дела о крушении Falcon 50 в аэропорту Внуково в 2014-м, авиакатастрофы Airbus A321 над Синайским полуостровом в 2015-м. Также он расследовал дело в отношении Ильназа Галявиева, устроившего в 2021 году стрельбу в казанской гимназии.

Ранее, 23 октября, суд приговорил бывшего министра туризма и экс-председателя правительства Северной Осетии Алана Диамбекова и Сергея Такоева к восьми годам колонии за растрату в особо крупном размере. Также им назначили штраф в размере 800 тыс. рублей.