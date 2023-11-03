В Чувашии четыре человека погибли в результате ДТП

В результате ДТП в Чувашии скончались четыре человека. Об этом 3 октября сообщило МВД по республике на своем сайте.

По данным ведомства, авария произошла в 7:20 на 731-м км автодороги М-7 «Волга» рядом с деревней Старая Тюрлема. Автомобиль Mitsubishi Outlander выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой Scania.

В результате погибли водитель и три пассажира легковушки, пострадал водитель грузовика. Все погибшие были взрослыми жителями Казани.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб.

Также в этот день два человека погибли в результате столкновения грузового тягача с автомобилем скорой помощи в Алтайском крае. Смертельное ДТП произошло около 4:00 (0:00 мск) в Немецком национальном районе в районе села Гальбштадт.