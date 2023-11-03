Видео. В Омской области задержали двух подрядчиков за хищение 58,5 млн рублей

Видео. В Омской области задержали двух подрядчиков за хищение 58,5 млн рублей

2023-11-03 09:56:32

2023-11-03 09:56:32

2023-11-03 09:56:32

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