На Сахалине задержали рейсы из-за непогоды

На Сахалине задерживаются рейсы из-за плохой погоды. Об этом 3 ноября сообщило ТАСС.

«Задержка по метеоусловиям», — рассказал источник в аэропорту Южно-Сахалинска.

Из-за дождя со снегом и сильного ветра задержаны два рейса между столицей области и городом Охой на севере острова.

Также переносятся четыре рейса на прилет и вылет между Южно-Сахалинском и Хабаровском, где наблюдается метель.

Ранее, 1 ноября, источник «Известий» сообщил, что пассажиры не могут вылететь с кубинского курорта Варадеро в Москву из-за задержки рейса. Пресс-секретарь авиакомпании Сергей Стариков объяснил, что изначально задержка произошла по техническим причинам, а затем из-за окончания рабочего времени экипажа.

Позже один из пассажиров рассказал «Известиям», что ожидание рейса составило почти 14 часов. 2 ноября пассажиры вернулись в Россию.