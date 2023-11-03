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Оверчук назвал отказ Европы от энергоносителей РФ самой большой загадкой XXI века

Оверчук: отказ Европы от энергоносителей из РФ останется самой большой загадкой XXI века
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Отказ Европы от российских энергоносителей останется самой большой загадкой XXI века. Об этом в пятницу, 3 ноября, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«Наверное, самой большой загадкой XXI века останется вопрос, почему Европа отказалась от своего главного конкурентного преимущества — надежного доступа к российским энергоносителям. Почему кто-то в Европе решил нажать на кнопку деиндустриализации?» — указал он во время выступления на Веронском евразийском экономическом форуме, который проходит в Самарканде.

Кроме того, по словам вице-премьера, санкции против России стали толчком для развития экономики государства. На данный момент РФ совместно со странами ЕАЭС создает для себя продовольственную, энергетическую и технологическую безопасность, дополнил Оверчук. Он также указал, что торговля между государствами ЕАЭС ведется в национальных валютах.

Вице-премьер РФ обратил внимание, что Россия стала рекордсменом мира по введенным против нее ограничениям западными странами.

«По большому счету нас уже не интересует, одной санкцией меньше или одной санкцией больше. Хотя, конечно, такие инициативы, как запрет вязальных спиц и иголок в РФ, не могут не привлекать наше внимание», — подчеркнул чиновник.

Оверчук отметил, что в условиях санкций российская экономика научилась развиваться.

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21 октября стало известно, что Литва в рамках 12-го пакета санкций Европейского союза (ЕС) планирует ввести запрет на экспорт в Россию гвоздей, кнопок, игл для шитья и спиц для вязания. Помимо этого, новый пакет санкций ЕС, по словам руководства страны, должен также включать запрет на экспорт радиаторов центрального отопления с неэлектрическим нагревом.

1 ноября президент РФ Владимир Путин назвал абсурдными идеи на Западе запретить поставки в Россию отверток и других мелких товаров. Он подчеркнул, что западные страны, пытаясь ударить по России санкциями, в конечном счете наказали сами себя. При этом санкционное давление будет усиливаться, указал российский лидер.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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