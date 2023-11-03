Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ПВО РФ уничтожила украинский беспилотник над территорией Белгородской области
Мир
Ynet сообщил о звонках боевиков ХАМАС родственникам заложников
Мир
В Турции рассказали о росте конкуренции на российском рынке цитрусовых
Общество
Вологодская область названа лидером по уровню гендерного равенства
Происшествия
Вылетевший из Якутска в Москву самолет вернули обратно из-за неисправности
Общество
В новых регионах введут взносы на капремонт с 2026 года
Мир
Оверчук назвал отказ Европы от энергоносителей РФ самой большой загадкой XXI века
Мир
СМИ предупредили о превращении сектора Газа в «детское кладбище»
Культура
В День народного единства на ВДНХ откроется Международная выставка-форум «Россия»
Мир
Участник космической миссии «Аполлон-16» Маттингли скончался на 88-м году жизни
Мир
В ЦАХАЛ допустили расширение операции к югу сектора Газа при необходимости
Происшествия
В Алтайском крае в ДТП со скорой помощью погибли два человека
Общество
На Сахалине задержали рейсы из-за непогоды
Сюжет:

СМИ предупредили о превращении сектора Газа в «детское кладбище»

WP: при продолжении бомбардировок сектор Газа станет «детским кладбищем»
0
Фото: REUTERS/Anas Al-Shareef
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Из-за обстрелов со стороны Израиля сектор Газа становится похожим на «детское кладбище», так как количество погибших детей составляет тысячи. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщила The Washington Post.

Газета приводит данные министерства здравоохранения региона, согласно которым с начала военного конфликта в Газе было убито более 3,7 тыс. детей. Кроме того, по словам директора организации Save the Children Джейсона Ли, каждая вторая смерть из пяти детская. Также отмечается, что около тысячи детей находят под завалами.

«Сейчас мы находимся в ситуации, когда каждые 10 минут убивают одного ребенка», — сказал Ли.

Помимо этого, дети поступают в больницы с самыми различными травмами: оторванными частями тела, осколочными ранениями, тяжелыми ожогами и внутренними кровотечениями. Врачи рассказали газете, что в трех больницах в разных частях Газы они никогда не видели детей в таком состоянии.

The Washington Post также ссылается на заявление комитета ООН по правам детей, в котором призывают к прекращению огня. В документе также указывается, что в войне, где гибнут тысячи детей, нет победителей.

«В этом месте нет безопасности. Все мои мечты превратились в бессмысленный мираж», — прокомментировала ситуацию девушка, потерявшая при обстреле дочь и некоторых родственников.

Восточный стресс: как проходит третий этап операции в Газе
Почему Израиль не форсирует свое наступление и как это связано с инфраструктурой ХАМАС

2 ноября Al Jazeera сообщил, что число погибших в секторе Газа в результате палестино-израильского конфликта превысило 9 тыс. человек. Как отмечается, в их числе 3760 детей и 2326 женщин. Число раненых достигло 32 тыс. человек. По последним данным The Jerusalem Post, с начала палестино-израильского конфликта убито 1,4 тыс. израильтян.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023