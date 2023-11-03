СМИ предупредили о превращении сектора Газа в «детское кладбище»

Из-за обстрелов со стороны Израиля сектор Газа становится похожим на «детское кладбище», так как количество погибших детей составляет тысячи. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщила The Washington Post.

Газета приводит данные министерства здравоохранения региона, согласно которым с начала военного конфликта в Газе было убито более 3,7 тыс. детей. Кроме того, по словам директора организации Save the Children Джейсона Ли, каждая вторая смерть из пяти детская. Также отмечается, что около тысячи детей находят под завалами.

«Сейчас мы находимся в ситуации, когда каждые 10 минут убивают одного ребенка», — сказал Ли.

Помимо этого, дети поступают в больницы с самыми различными травмами: оторванными частями тела, осколочными ранениями, тяжелыми ожогами и внутренними кровотечениями. Врачи рассказали газете, что в трех больницах в разных частях Газы они никогда не видели детей в таком состоянии.

The Washington Post также ссылается на заявление комитета ООН по правам детей, в котором призывают к прекращению огня. В документе также указывается, что в войне, где гибнут тысячи детей, нет победителей.

«В этом месте нет безопасности. Все мои мечты превратились в бессмысленный мираж», — прокомментировала ситуацию девушка, потерявшая при обстреле дочь и некоторых родственников.

2 ноября Al Jazeera сообщил, что число погибших в секторе Газа в результате палестино-израильского конфликта превысило 9 тыс. человек. Как отмечается, в их числе 3760 детей и 2326 женщин. Число раненых достигло 32 тыс. человек. По последним данным The Jerusalem Post, с начала палестино-израильского конфликта убито 1,4 тыс. израильтян.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.