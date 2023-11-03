В Новосибирске задержаны замначальника одного из госучреждений и коммерсант

В Новосибирске задержаны замначальника одного из госучреждений и коммерсант

2023-11-03 08:22:32

2023-11-03 08:22:32

2023-11-03 08:22:32

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