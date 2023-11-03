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Ynet сообщил о звонках боевиков ХАМАС родственникам заложников

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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Боевики радикального движения ХАМАС звонят родственникам заложников по их мобильным телефонам. Об этом 2 ноября сообщил портал Ynet.

В разговоре с семьями боевики утверждают, что правительство Израиля отказывается от обмена заложников на палестинских пленных.

В тот же день Госдеп США заявил, что глава ведомства Энтони Блинкен планирует посетить ряд стран, в том числе Израиль, в период со 2 по 10 ноября. В Тель-Авиве, помимо прочих вопросов, будет обсуждаться освобождение захваченных движением ХАМАС заложников.

До этого, 30 октября, издание Axios со ссылкой на источники сообщило о визите главы израильской разведки «Моссад» Давида Барнеа в Катар. Отмечалось, что в настоящий момент Катар является главным посредником между Израилем и ХАМАС в вопросе освобождения более 235 заложников из Газы.

Также в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что среди заложников ХАМАС находятся 33 ребенка. По его словам, их терроризируют.

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В этот же день ХАМАС опубликовало в своем Telegram-канале видеозапись с тремя заложницами, которые обратились к Нетаньяху, призвав политика освободить их.

28 октября Нетаньяху сказал, что для освобождения заложников будет сделано всë возможное, так как это одна из целей военной операции, которая была определена изначально.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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