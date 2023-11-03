Fox News: в США разрешили казнить заключенного при помощи азота

Верховный суд Алабамы разрешил казнить заключенного с помощью азота. Об этом 2 ноября сообщил телеканал Fox News.

Решение принято в связи с делом Кеннета Юджина Смита, осужденного за убийство женщины в 1988 году. В 2022-м его не смогли казнить с помощью двух внутривенных инъекций.

Алабама стала третьим штатом США, разрешившим казнь с помощью газообразного азота, после Оклахомы и Миссисипи, и может стать первым, применившим такой способ на практике.

При таком способе казни заключенного заставляют дышать только азотом, лишая его кислорода. Предполагается, что этот метод является безболезненным.

Адвокаты Смита выразили несогласие с таким решением, назвав его неоправданным и несправедливым. Казнь азотом они сравнили с экспериментом.

21 июля в Алабаме провели первую смертную казнь после перерыва, объявленного в 2022 году. Губернатор штата Кей Айви приостановила такой вид наказания, поскольку один из осужденных утверждал, что казнь с помощью инъекции нарушает его права. Он объяснил это тем, что в последние годы произошло несколько неудачных случаев умерщвления таким способом.