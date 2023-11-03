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ПВО РФ уничтожила украинский беспилотник над территорией Белгородской области

Минобороны: система ПВО РФ уничтожила украинский дрон над Белгородской областью
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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Система противовоздушной обороны (ПВО) РФ ликвидировала украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщило российское Министерство обороны.

«Сегодня около 7:10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — уточняется в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.

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Накануне, 2 ноября, российские средства противовоздушной обороны также ликвидировали украинский дрон самолетного типа. Попытка киевского режима осуществить террористическую атаку по объектам РФ была пресечена в 23:45 мск.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.

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