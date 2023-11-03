В Алтайском крае в ДТП со скорой помощью погибли два человека
Два человека погибли в результате столкновения грузового тягача с автомобилем скорой помощи. Об этом 3 ноября сообщает помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.
Смертельное ДТП произошло около 4:00 (0:00 мск) в Немецком национальном районе Алтайского края на участке трассы в районе села Гальбштадт. Водитель «скорой» и находившийся внутри пациент погибли на месте, еще два человека получили травмы.
«По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию, соответствия дорожного полотна и нанесенной разметки», ― приводит слова Антошкиной Telegram-канал региональной прокуратуры.
По информации правоохранителей, на место происшествия выехал территориальный прокурор. Кроме того, поставлен на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом. Проводится проверка.
Ранее, 1 ноября, два фельдшера и два водителя пострадали в ДТП со «скорой» на юго-востоке Москвы. Водитель Porsche при перестроении врезался в Volkswagen и автомобиль скорой помощи.