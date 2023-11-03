В Японии 19 человек пострадали при падении на фестивале ритуальной колесницы
В японской префектуре Идзунокуни при падении многоэтажной ритуальной колесницы Даси во время фестиваля пострадало 19 человек. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщило агентство Kyodo.
Пострадавших госпитализировали. Один человек находится в тяжелом состоянии, также известно что среди раненых есть ребенок, сообщает ТАСС.
Очевидцы рассказали, что высота рухнувшей Даси составляла около 3 м, вес — около 2 т.
Полиция прибыла на место и устанавливает обстоятельства произошедшего.
Ранее, 23 июля, три человека пострадали после нападения мужчины с ножом в поезде в Японии. В числе раненых трое мужчин — два пассажира, один из которых старше 70 лет, и кондуктор поезда. Напавшего арестовали.