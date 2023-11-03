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Экс-разведчик США объяснил перемещения войск ВСУ брешами в обороне

Скотт Риттер: ВСУ перемещают войска, чтобы закрыть бреши в обороне
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) снимают свои войска с одних мест дислокации и переносят на другие, чтобы остановить наступление российской армии, поскольку им не хватает живой силы, чтобы закрыть бреши в обороне. Об этом в четверг, 2 ноября, заявил бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону на его YouTube-канале.

«Русские начали продвигаться и выталкивать с позиций ВСУ, у которых больше не оказалось бригад на одном направлении. Украине пришлось снимать войска под Купянском, русские пошли вперед. Украина сняла подразделения под Лиманом, русские начали давить и там», — рассказал Риттер.

По предположению экс-разведчика, такие бесполезные для украинских войск перемещения — следствие неумелой стратегии украинского командования. В Киеве хотят удержать территории любой ценой, но лишь продолжают терять людей.

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3 ноября расчеты артиллерийской установки «Мста-Б» артиллерийского подразделения группировки войск «Юг» российской армии нанесли удары по огневым позициям ВСУ. Кадры боевой работы показало Минобороны РФ.

Днем ранее, 2 ноября, в Forbes сообщили, что армия России в течение двух недель уничтожила четверть немецких танков Leopard 2, находящихся у ВСУ.

Тогда же сообщалось, что российские артиллеристы сорвали наступление ВСУ у Работино и Вербового на запорожском направлении. Они вскрыли командный пункт и склад боеприпасов подразделений армии Украины и уничтожили цель.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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