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СМИ сообщили о плане «Хезболлы» вступить в конфликт при продолжении атак по Газе

Al-Jarida: «Хезболла» проведет мобилизацию, если США не остановят войну в Газе
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Фото: REUTERS/Amr Alfiky
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Ливанская шиитская группировка «Хезболла» потребовала от США, чтобы Израиль прекратил боевые действия в секторе Газа до начала выступления лидера организации Хасана Насраллы, которое планируется в пятницу, 3 ноября. В противном случае она начнет всеобщую мобилизацию, сообщила газета Al-Jarida со ссылкой на источники.

«Иран и «Хезболла» проинформировали Вашингтон, что, если прекращение огня не будет достигнуто до пятницы, генеральный секретарь партии объявит в своей речи всеобщую мобилизацию и начнутся операции против Израиля со всех направлений», — передает издание.

Накануне газета со ссылкой на иранские источники также сообщала, что Высший совет национальной безопасности Ирана принял предложение командующего силами «Аль-Кудс» [в составе Корпуса стражей исламской революции] Исмаила Каани об эскалации фронта против американцев в регионе. Целью является намерение оказать давление на США, чтобы прекратить боевые действия в Газе.

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Ранее, 1 ноября, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что конфликт между Палестиной и Израилем может расшириться дальше на Ближний Восток, если не прекратить боевые действия против населения сектора Газа. При этом глава МИД Ирана отметил, что ответственны за последствия эскалации США и Израиль.

Ранее, 30 октября, экс-советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что своими действиями Соединенные Штаты могут обострить конфликт до крупной войны, которая приведет к уничтожению еврейского государства. Он добавил, что напряженные отношения США с некоторыми государствами на Ближнем Востоке могут привести к катастрофическим последствиям в данной ситуации.

До этого, 28 октября, Абдоллахиян заявил, что новые фронты будут созданы против США, если они продолжат оказывать поддержку Израилю. Он отметил, что Соединенным Штатам следует решить, хотят ли они обострения войны.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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