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В Польше рассказали о многомиллиардных убытках для ЕС из-за депрессии населения

Interia: Евросоюз теряет €600 млрд в год из-за массовой депрессии населения
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Фото: Global Look Press/dpa/Hendrik Schmidt
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Европа столкнулась с испытанием «эпидемией» депрессивно настроенного населения, которую спровоцировали конфликт на Украине и пандемия коронавируса (COVID-19). В результате этого экономика Евросоюза (ЕС) несет ежегодно многомиллиардные убытки, сообщает польское издание Interia со ссылкой на исследователей Польского института экономики (PIE).

«Депрессия и тревога становятся «эпидемией» в современной Европе, и экономисты уже пытаются перевести эту, казалось бы, индивидуальную проблему в реальные потери для экономик стран ЕС», ― сказано в публикации, вышедшей 1 ноября.

Польские научные сотрудники выяснили, что 62% респондентов, проживающих в ЕС, списали свое ухудшившееся ментальное благосостояние на связанные с Украиной события и последствия COVID-19.

«В 27 странах ЕС и Великобритании общий убыток из-за проблем с психическим здоровьем превышает 4,2% ВВП, то есть более €600 млрд. По подсчетам PIE, более трети этих затрат обусловлено снижением уровня занятости и производительностью труда», ― пишут эксперты.

Также польские исследователи рассказали, что, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый доллар, вложенный в лечение депрессивных эпизодов, окупается в четырехкратном размере за счет повышенной трудоспособности граждан.

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В сентябре Европейская комиссия (ЕК) в экономическом прогнозе понизила оценку роста ВВП Евросоюза (ЕС) на 2023 год с 1,1 до 0,8%, а также с 1,6 до 1,3% в 2024 году.

Однако инфляция, согласно данным ведомства, продолжит снижаться на территории ЕС. На 2023 год ожидаемый уровень роста цен был понижен с 6,7 до 6,5%, но увеличен для 2024 года — с 3,1 до 3,2%. Прогноз по инфляции ЕК объясняет снизившейся экономической активностью жителей ЕС. Отмечается, что на фоне серьезных экономических потрясений упал внутренний спрос, а также уменьшилось количество предоставленных кредитов.

В июле клинический психолог Мария Манина рассказала, какими могут быть признаки депрессии. По словам эксперта, одним из самых очевидных признаков депрессии является перманентное чувство грусти и подавленности. Большую часть дня человек находится в плохом настроении без конкретной причины и гиперболизирует даже незначительные трудности.

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