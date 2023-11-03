Источники в США сообщили о полетах БПЛА над Газой в поисках заложников

Разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) американского производства совершают полеты над сектором Газа, чтобы обнаруживать заложников. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в американской администрации в пятницу, 3 ноября.

«Два американских чиновника, выступая на условиях анонимности, заявили, что США запускают разведывательные дроны над сектором Газа, чтобы помочь найти заложников», — сказано в публикации.

Также, по сведениям агентства, такие полеты могут проводиться уже на протяжении недели.

Ранее, 1 ноября, боевое крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявило, что в результате удара по лагерю беженцев в Джабалии погибли семь заложников, включая трех иностранцев.

В тот же день президент США Джо Байден заявил о необходимости введения гуманитарной паузы в Газе, чтобы получить возможность эвакуировать с территории анклава мирных жителей, а также вызволить заложников.

Позже, 2 ноября, сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен планирует посетить ряд стран, в том числе Израиль, в период со 2 по 10 ноября. В Тель-Авиве, помимо прочих вопросов, будет обсуждаться освобождение захваченных движением ХАМАС заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.